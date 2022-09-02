Не выходя на сцену: раскрыта возможность баснословного заработка для Пугачевой в России

Поклонникам Аллы Пугачевой не стоит ждать от вернувшейся в Россию артистки новых песен. Чтобы пополнить семейный бюджет, Примадонне отечественной эстрады даже не нужно выходить на сцену.

Возможность баснословного заработка для певицы рассекретил музыкальный продюсер Сергей Лавров. В первую очередь он отметил, что Пугачевой не стоит возобновлять сольную карьеру, поскольку ее голос давно утратил былое очарование. А вот в качестве члена жюри какого-либо шоу звезда бы точно пригодилась.

Лавров уверен, что любой федеральный канал готов заплатить Алле Борисовне столько, сколько она скажет. При этом исполнительнице не придется сильно утруждаться: достаточно будет прийти в студию и поулыбаться. Специалист объяснил этот тем, что Примадонна неизменно приносит высокие рейтинги. «Уверяю вас, она — это всегда топовые новости», — подчеркнул продюсер в беседе с порталом «Газета ».