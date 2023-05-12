Не выходит на связь с осени: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну

Наследник артистки давно не давал о себе знать.

Кристина Орбакайте предпочитает не говорить, где находится ее сын от Руслана Байсарова — Дени. Ранее звездный наследник нередко появлялся на светских тусовках в Москве, но теперь пропал с радаров.

В Москве сын артистки планировал развивать бизнес по проведению тематических вечеринок. Казалось, дела идут в гору, как вдруг Дени исчез из поля зрения. Он не выходит на связь с осени, что многих не на шутку беспокоит.

По слухам, Байсаров мог последовать примеру своего старшего брата Никиты Преснякова, обосновавшегося в США. Но что подвигло бизнесмена сбежать за границу и притаиться, остается только догадываться.

На днях Дени отметил свое 25-летие. По этому случаю Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну, поздравив его с юбилеем. В социальных сетях она опубликовала архивное фото с наследником, но комментарии к нему, чтобы избежать лишних пересудов, предпочла держать закрытыми.