Не выдерживают давления: 4 знака Зодиака со слабыми нервами

Время от времени нервы сдают абсолютно у каждого человека - стресс, негативные эмоции, переживания накапливаются и в итоге приводят к взрыву эмоций. Если такое происходит крайне редко, например, только в экстремальных ситуациях, это вполне нормально. А вот когда нервные срывы случаются едва ли не каждый день, это повод обратиться к психологу… или заглянуть в гороскоп. вполне возможно, что чрезмерная эмоциональность - отличительная черта вашего знака зодиака. Рассказываем, под какими созвездиями рождаются люди с самыми слабыми нервами.

Овен

Пожалуй, самым эмоционально нестабильным знаком в зодиакальном круге является Овен. Представители огненной стихии не умеют держать себя в руках - если что-то или кто-то вызывает у них раздражение, они не станут молчать и обязательно выскажут свое недовольство, причем в резкой форме.

Астрологи отмечают, что Овны думают в первую очередь о собственном комфорте - они вряд ли отдают себе отчет в том, что их поведение может быть неприятно окружающим.

Лев

Властные и капризные уроженцы огненного знака убеждены, что весь мир был сотворен исключительно ради их удовольствия. Когда что-то идет не так, как хочется Льву, лучше не находиться поблизости - гнев зодиакального короля имеет поистине разрушительную силу. Больше всего на свете Львы боятся утратить свой авторитет, а потому постоянно видят повсюду конкурентов и страшно нервничают из-за этого.

Тому, кто рискнет перейти Льву дорогу, придется несладко.

Стрелец

На вид Стрельцы - настоящие душки. Однако они обладают высоким самомнением и крайне болезненно воспринимают ситуации, когда не могут добиться желаемого или кто-то мешает им в достижении целей.

Поскольку Стрельцам покровительствует огненная стихия, можно не сомневаться в том, что в сложной ситуации этот знак не станет сдерживать негативные эмоции, а обрушит их на тех, кому не посчастливилось оказаться рядом.

Рыбы

Рыбы - знак зодиака, который нервничает едва ли не постоянно. Каких-то особых причин для волнения может и не быть - представители водной стихии вполне могут накрутить себя самостоятельно, ведь воображение у них поистине богатое.