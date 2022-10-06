Не выдержала травли: причину бегства Пугачевой выдала ее подруга

Несколько недель назад Алла Пугачева вернулась в Россию вместе со своими детьми. Как предполагали поклонники, артистка завершила свое шестимесячное путешествие и проведет ближайшее время в своем замке, занимаясь воспитанием наследников. Однако не так давно стало известно, что она вновь уехала из страны. Как оказалось, в этот раз причина кроется в ее наследниках.

По словам близкой подруги певицы Любови Аксеновой, в сентябре Гарри и Лиза пошли в школу. Но во время занятий они столкнулись с предвзятым отношением со стороны своих одноклассников. Давление оказалось настолько сильным, что Пугачева приняла решение увезти детей от агрессивных школьников.

«Они пошли в школу, их начали поджучивать», — цитирует слова Аксеновой портал News .

При этом собеседница портала не скрывает, что Пугачева не намерена навсегда покидать страну. В будущем певица обязательно вернется, ведь в России живут все ее близкие.