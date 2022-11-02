Не выдержала: почему блондинка из ABBA спряталась от всех на ферме

Шведская группа ABBA неоднократно была признана одной из самых популярных в мире. Участники коллектива собирали стадионы и не могли и шагу ступить без внимания папарацци. Особенно же фанаты следили за жизнью Агнеты Фельтског, которая неожиданно пропала после распада группы.

Как оказалось, до ABBA Агнета занималась сольным творчеством и была успешной певицей. После она решила продолжить выступать под собственным именем, но спустя некоторое время поняла, что не хочет больше находиться на сцене. Агнета отправилась жить на уединенную ферму, где ее компанией стали многочисленные питомцы.

Как признавалась сама артистка, за годы карьеры она очень устала и больше не может находиться на сцене. Первое время от перенапряжения ее спасала йога, однако этого стало недостаточно, и она решила скрыться от публики.

Сегодня Агнета по-прежнему живет на небольшом острове на собственной ферме. В гости к ней часто приезжают внуки и дети, а сама она нередко выбирается в Стокгольм на прогулки.