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Не выдержал операции: дочь сообщила о смерти 45-летнего Пьера Нарцисса

22 июня 2022 13:55
Не выдержал операции: дочь сообщила о смерти 45-летнего Пьера Нарцисса

У певца остановлюсь сердце.

45-летний исполнитель Пьер Нарцисс умер. Первой о смерти бывшего участника проекта «Фабрика звезд» рассказала его дочка Каролина-Кристель Калачева. В соцсетях она посвятила трогательный пост отцу, поблагодарив его за воспитание. Она отметила, что именно Пьер стал для нее примером, поставил ее «на ноги» и научил быть стойкой, мудрой и трудолюбивой. 16-летняя девушка посетовала, что провела вместе с ним слишком мало лет и ей жаль, что они больше не встретятся.

Как удалось выяснить изданию «Комсомольская правда», у Пьера Нарцисса должна была пройти серьезная операция на почках. Но вмешательство оказалось фатальным — сердце артиста не выдержало. И он скончался в реанимации.

Напомним, Каролина-Кристель родилась в браке Пьера с моделью Валерией Калачевой. 5 лет назад родители девочки развелись, и она объявила, что берет фамилию матери. Каролина-Кристель обвинила отца в том, что он злоупотреблял спиртным и устраивал дома скандалы. Она пообещала, что больше не будет общаться с ним. Но впоследствии Пьер сумел наладить отношения с бывшей семьей.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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