Не вставайте у них на пути: женщины с этими именами пойдут по головам ради победы

Не все поступки, которые мы совершаем, доставляют окружающим приятные эмоции. Нередко судьба ставит перед выбором: поступиться чужими интересами, чтобы добиться желанной цели, или сохранить добрые взаимоотношения с человеком, но упустить свой шанс. Для обладательниц этих женских имен правильный вариант очевиден. Они ни перед чем не остановятся, чтобы получить то, о чем мечтали.

Алевтина

Пусть вас не обманывает спокойный внешний вид Алевтины. Обладательница этого имени производит впечатление девушки, для которой карьера и успех - совершенно не главное. Однако на самом деле это не так. Аля очень целеустремленная и предприимчивая, своей выгоды она совершенно точно не упустит.

Пожертвовать хорошими взаимоотношениями с человеком ради достижения собственной цели для Алевтины - не проблема.

Если про себя она взвесит все “за” и “против” и придет к выводу, что победа ей дороже, то не стоит ждать от нее милосердия. Аля сделает выбор в пользу достатка с легким сердцем, без лишних угрызений совести.

Диана

Обладательница этого имени в зависимости от обстоятельств может примерить на себя любую маску. Сегодня она хрупкая девочка, которая нуждается в помощи “старших”, завтра - роковая женщина, и т.д. Но в глубине души Диана всегда - прагматик, она смотрит на мир без сантиментов и четко знает, что хочет получить от жизни в настоящий момент и в перспективе.

Нередко женщина, нареченная этим именем, манипулирует окружающими, чтобы достичь своих тайных целей.

И она не видит в этом ничего предосудительного. “Если жизнь подкидывает такой шанс, то почему бы им не воспользоваться?” - рассуждает Диана. Тех, кто исполнил свою роль, она без сожалений вычеркивает из своей жизни.

Жанна

Женственное и нежное имя Жанна носят девушки целеустремленные. Они мечтают так, что все их грезы рано или поздно становятся реальностью - по-другому они просто не умеют. Даже предаваясь фантазиям о будущем, Жанна успевает мысленно построить план, как воплотить все это в жизнь. А затем, собственно, приступает к его исполнению.

Нередко интересы Жанны вступают в конфликт с интересами окружающих.

В этом случае обладательница имени придерживается старой мудрости - “своя рубашка ближе к телу”. Безусловно, ей будет неприятно портить взаимоотношения с близкими людьми, ссориться с ними, но все же она сделает выбор в пользу себя любимой.