Не вставайте у них на пути: эти знаки Зодиака пойдут по головам ради победы

Стремление быть первым - похвальное качество, однако у некоторых людей оно порой принимает гипертрофированные формы. Они готовы буквально на все, чтобы прийти к финишу вперед соперников, не гнушаются подставами и пакостями, чтобы убрать их с дистанции. Астрологи выяснили, что самые амбициозные и беспринципные люди рождаются под определенными знаками зодиака. Конкурировать с ними очень сложно - рано или поздно они найдут способ вас обойти.

Овен

Все, что делают уроженцы огненного знака, направлено на то, чтобы подняться на еще одну ступеньку выше. Овен воспринимает жизнь как эстафету, в которой обязательно нужно стать быстрее и сильнее конкурентов. Он не знает полумер, ему нужно либо победить, либо… а вот другой, проигрышный вариант этот знак даже не рассматривает.

Для того, чтобы добиться желаемого, Овен пойдет на что угодно.

Не погнушается даже предательством - в его глазах цель неизменно оправдывает средства. Только оказавшись на самой вершине пьедестала и почувствовав пьянящий вкус успеха, уроженец этого знака посчитает, что его жизнь удалась.

Близнецы

На первый взгляд Близнецы кажутся бесхитростными и простыми. Они легко делятся с окружающими своими секретами и тайнами, но на самом деле это тактический ход. Представители воздушного знака нарочно отводят глаза конкурентам, сообщая им фейковую информацию. Хитрые, упорные, предприимчивые, он лгут невероятно убедительно.

Пока соперники потирают ладошки, поверив сказанному, Близнецы действуют.

Оглянуться не успеешь, а они уже взобрались на самую вершину и триумфально установили на ней флаг победителя. Уроженцам этого знака важно восхищение и одобрение окружающих, все, что они делают, так или иначе направлено на привлечение внимания к своей персоне.

Лев

Льву, как истинному королю зодиака, необходимо преклонение. Он подпитывается им, живет ради него, и знает, что получить желаемое можно только сидя на троне. Поэтому огненный знак ревностно оберегает свое место под солнцем, выпускает когти и демонстрирует клыки, когда кто-то покушается на святое.

Во имя успеха и славы Лев способен отказаться от многих вещей - от любви и дружбы, родственных связей, комфорта.

Стремление побеждать и утирать нос соперникам для него важнее всего на свете. Да, Лев обязательно добьется того, что хотел, но вряд ли будет счастлив, сидя на вершине в гордом одиночестве.