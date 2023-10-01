Не всем так везет: карьере любимого актера Гайдая позавидует даже Абдулов

Не секрет, что у мастера советской комедии Леонида Гайдая были свои любимчики. Ведь некоторые актеры снимались у него по 10 раз. Долгое время считалось, что абсолютными рекордсменом по количеству ролей у режиссера выступали Георгий Вицин и его Жена Нина Гребешкова.

Но на самом деле был еще один артист, который появился в картинах Леонида Гайдая целых 11 раз. Речь идет о Викторе Уральском, и большинству зрителей это имя незнакомо. Все дело в том, что ему доставались только маленькие роли в эпизодах. Например, он сыграл милиционера в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука», а также повара в «Операции Ы». Появился Виктор Уральский и в других комедиях режиссера.

Знаковое знакомство актера с Леонидом Гайдаем состоялось во время проб в картину «Деловые люди». Артист с амплуа простого человека запомнился мэтру, и он стал звать его на роли всех представителей народа.