Не всегда была силиконовой куклой: как выглядела внучка Маслякова без «лисьих» глаз и надутых губ

Таисия Маслякова давно превратилась в звезду мемов. Свое детство она провела в первом ряду, наблюдая за играми КВН. И если бы не этот факт, то многие так и не узнали бы, что звездная наследница прежде была милашкой.

Во время передачи девочку часто показывали крупным планом. Зрители прозвали ее Несмеяной за чересчур серьезное лицо. Теперь же все называют ее жертвой пластики.

Внучка Александра Маслякова выросла, и в ней больше не узнать ту самую малышку с экранов. В финансах девушка не стеснена, поэтому может позволить себе услуги лучших косметологов. Но процедуры по «улучшайзингу», каких, судя по всему, было немалое количество, дали сомнительный результат.

Таисия сделала себе модные «лисьи» глазки и увеличила губы при помощи филлеров. Сегодня она похожа на силиконовую куклу, которая, кажется, вот-вот лопнет. От естественной красоты Масляковой не осталось и следа.