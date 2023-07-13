Не всегда был статным красавцем: на архивных фото Илья Резник - другой человек

Об этом факте его биографии многие не догадывались.

Илья Резник смог построить головокружительную карьеру поэта-песенника. Но мало кто знает, что свой творческий путь он начинал с актерства.

Резника можно увидеть в легендарной картине «Приключения принца Флоризеля». Илья Рахмиэлевич сыграл здесь преступника в инвалидном кресле. Узнать в этом персонаже с впечатляющими усами статного красавца Резника просто невозможно. Роль была небольшой, но запоминающейся.

Илья Рахмиэлевич мог бы стать звездой кино, однако литература увлекала его куда сильнее. Он не переставал писать стихи и в конечном итоге сделал из своего хобби карьеру. Позднее Резник вспоминал, что осознание пришло к нему прямо во время спектакля. Поэт понял, что хочет писать стихи, а в актерской профессии ему делать нечего.

Знакомство с ВИА «Дружба» стало для Резника судьбоносным. Сотрудничество с музыкантами принесло автору всесоюзную популярность. Позднее Илья Рахмиэлевич написал тексты к песням из фильмов «Где находится нофелет?», «Дети понедельника» и для других картин.