Не всегда был лысым: на архивном фото Игорь Крутой совсем другой человек

Даже преданные фанаты не узнают музыканта в начале его карьеры.

Игорь Крутой известен не только сотнями своих хитов, но и эффектной внешностью. В течение многих лет композитор красуется лысиной, которая давно стала его фирменным знаком. При этом далеко не всегда музыкант выглядел именно так.

Совсем недавно в социальных сетях поклонники обнаружили архивный кадр, на котором запечатлен Крутой в компании Наташи Королевой. Точно неизвестно, когда именно сделана фотография, однако исполнительница «Дельфина и русалки» выглядит так же, как в самом начале карьеры, а продюсер еще красуется волосами.

Снимок шокировал даже самых преданных поклонников. Фанаты отметили, что и забыли, когда Крутой носил волосы. По их мнению, он выглядит на фотографии совершенно иначе, поэтому в нем нельзя узнать одного из главных музыкантов страны.