Не всегда был лысым: Иосиф Пригожин на архивном фото стройный блондин

Продюсер Иосиф Пригожин начал покорять шоу-бизнес еще в молодости, но стал известным, когда ему было уже за 30. Именно в образе брутального и крепкого мужчины с лысиной и густыми бровями его и запомнила публика. Но так было не всегда. По словам самого продюсера, волосы он начал терять очень рано, еще до 30 лет.

В 90-е годы, когда Пригожин приехал в столицу, в моде были креативные прически, а многие молодые люди тогда носили длинные волосы. Не отставал от трендов и молодой Иосиф. Он мог похвастаться густой шевелюрой и даже красил волосы.

Редким фото молодого Иосифа Пригожина поделилась Ирина Салтыкова. В социальных сетях певицы появился снимок, под которым она оставила подпись «Угадайте, кто это?». С большим трудом подписчики опознали знаменитого продюсера.

В молодые годы он был намного стройнее и носил стильную стрижку. Только шикарные брови остались прежними: именно они и позволили поклонникам узнать Пригожина в молодом красавчике.