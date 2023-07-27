Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не всегда был лысым: Иосиф Пригожин на архивном фото стройный блондин

Не всегда был лысым: Иосиф Пригожин на архивном фото стройный блондин

27 июля 2023 12:45
Не всегда был лысым: Иосиф Пригожин на архивном фото стройный блондин

Этого модника с трудом узнали поклонники.

Продюсер Иосиф Пригожин начал покорять шоу-бизнес еще в молодости, но стал известным, когда ему было уже за 30. Именно в образе брутального и крепкого мужчины с лысиной и густыми бровями его и запомнила публика. Но так было не всегда. По словам самого продюсера, волосы он начал терять очень рано, еще до 30 лет.

В 90-е годы, когда Пригожин приехал в столицу, в моде были креативные прически, а многие молодые люди тогда носили длинные волосы. Не отставал от трендов и молодой Иосиф. Он мог похвастаться густой шевелюрой и даже красил волосы.

Редким фото молодого Иосифа Пригожина поделилась Ирина Салтыкова. В социальных сетях певицы появился снимок, под которым она оставила подпись «Угадайте, кто это?». С большим трудом подписчики опознали знаменитого продюсера.

Не всегда был лысым: Иосиф Пригожин на архивном фото стройный блондин

В молодые годы он был намного стройнее и носил стильную стрижку. Только шикарные брови остались прежними: именно они и позволили поклонникам узнать Пригожина в молодом красавчике.

Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше