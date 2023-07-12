Не все зрители могли выдержать: у советских кинотеатров дежурили машины скорой помощи

Советская цензура строго следила за тем, чтобы на большие экраны не выходили шокирующие ленты. Но редким картинам все-таки удавалось проскочить через это сито.

Одной их таких лент стала работа Элема Климова «Иди и смотри». События фильма охватывают несколько дней из жизни подростка Флеры, который столкнулся с ужасами войны.

Картина получилась настолько жестокой и реалистичной, что не все зрители это выдерживали. Кто-то уходил из кинотеатра до окончания фильма, другие же падали в обморок. По словам режиссера, у многих кинотеатров даже дежурила скорая помощь, чтобы привести в чувство впечатлительных зрителей.

Военная драма «Иди и смотри» способна и сегодня повергнуть в шок любого человека. Режиссер прибегал к разным психологическим и визуальным манипуляциям, чтобы погрузить зрителя в пучину кошмара, в котором оказался Флера. Главную роль исполнил совсем юный Алексей Кравченко. Чтобы у подростка не возникло психологических травм, с ним неустанно работали специалисты.