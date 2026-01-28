Не все заметили этот кадр: Капитан Америка готовился к жизни в России — начал с просмотра «Москва слезам не верит»

Заметить это могли только самые внимательные зрители, которые смотрели правильную версию фильма. В блокбастере «Первый мститель: Другая война» есть кадр, где Стив Роджерс листает свой знаменитый блокнот. Это список всего, что он пропустил, пролежав несколько десятилетий во льдах. И в русском дубляже среди пунктов красуются «Юрий Гагарин», «Распад Советского Союза — 1991», «Москва слезам не верит» и «Владимир Высоцкий».

Но если включить ту же сцену в оригинале, от советских реалий не останется и следа. На их месте будут типичные для американца отсылки: ситком «Я люблю Люси», высадка на Луну, падение Берлинской стены и Стив Джобс. В чем же дело?

Оказалось, студия Marvel решила не мелочиться и создала несколько разных версий блокнота для каждого крупного региона проката. Это не просто текст, наложенный поверх кадра, — это реальные бумажные листы, которые актер Крис Эванс держал в руках. И писал он их тоже собственноручно.

Для британцев Капитан Америка должен был послушать The Beatles и посмотреть финал чемпионата мира по футболу 1966 года. Испанцам предлагали вспомнить конфету «Чупа-Чупс», свою Конституцию и теннисиста Рафаэля Надаля. В Латинской Америке в список попала Шакира, а в Корее — культовый триллер «Олдбой».

Общей для всех версий оставалась только нижняя часть списка с универсальной поп-культурой: диско, тайская еда, «Звездные войны», группа Nirvana и саундтрек к фильму «Troubleman».

Этот трюк так понравился создателям, что они развили идею локализации в следующем фильме — «Стражи галактики». Древесный инопланетянин Грут, которого озвучивал Вин Дизель, говорил свою коронную фразу «I am Groot» на всех языках мира. Актер лично записывал эти реплики для каждой страны, где шел фильм. Так что в любой версии вы слышите его голос.

Marvel точечно вшивали в свои фильмы культурные коды зрителей. Чтобы каждый мог почувствовать: Капитан Америка — свой парень, который изучает именно твою историю.