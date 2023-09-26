Не все так гладко: семья Анисиной и Джигурды раскололась

Пара Никита Джигурды и Марины Анисиной всегда вызывала споры. Многие недоумевали, зачем красавице и олимпийской чемпионке законченный скандалист, зарабатывающий на участии в ток-шоу. Однажды супруги уже разводились, но в 2021 году сыграли свадьбу повторно. В последнее время слухи о разрыве возлюбленных звучат все чаще.

Долгое время фигуристка вместе с детьми Миком-Анжелем-Кристом и Эвой-Владой проживала за границей, пока Джигурда зажигал в компании балерины Анастасии Волочковой и привлекал к себе внимание телевизионщиков. Недавно семья воссоединилась, однако наследники пары совсем не рады возвращению на родину.

Сын пары категорически отказывался приезжать в Россию. Мальчик предпочитает Европу вместо жизни с чудаковатым отцом, однако противиться воле родителей бедняга не смог. К счастью, спустя время Мик-Анжель все-таки освоился и завел новых друзей, о чем поведала Анисина в шоу «Звезды сошлись».