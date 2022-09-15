Не все россияне помнят: как изменилась самая первая солистка «ВИА Гры»

Это сейчас кажется, что «ВИА Гра» была на эстраде всегда и дала за эти годы старт сольным карьерам многих звезд. Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева — все они когда-то были в составе легендарной группы.

А вот те, кто в 2000 году впервые вышли на сцену под этим названием, сейчас уже практически забыты публикой. В их числе и Алена Винницкая — девушка, которую продюсеры группы Дмитрий Костюк и Константин Меладзе взяли в группу самой первой.

За три года, которые она провела в группе, Алена сумела прославиться на всю страну, но в конце концов не выдержала бешеного графика и гонки за популярностью. К тому же в 2002 году в «ВИА Гру» пришла Анна Седокова, а ужиться друг с другом девушки в итоге так и не смогли.

Попытка запустить собственную сольную карьеру оказалась неудачной, зато благодаря уходу из группы Алена сумела сохранить собственный брак, в котором счастлива вот уже 29 лет.

Сейчас 48-летняя Винницкая работает телеведущей и не вспоминает о музыке. В числе ее увлечений теперь йога, медитация и духовные практики.