Не все поймут, но многие вспомнят: этот тест пройдут только рожденные в СССР

Советскую эпоху сейчас вспоминают с ностальгией. Одни люди ругают социалистическую страну, другие хвалят, но все они сходятся во мнении: жизнь в СССР была особенной. И это правда.

Сейчас многих предметов, которые при Советах были обычными и привычными, уже не встретишь. Канули в Лету бытовые привычки, яркие лозунги и даже слова, которые употребляли в шестидесятые или семидесятые.

Современные дети о Союзе знают лишь по книгам, фильмам и рассказам старшего поколения. Они не держали в руках пластинок и не понимают, почему один день в неделю обязательно был рыбным.

Насколько хорошо помните советский период вы? Узнать это поможет короткий тест. Ответить на 10 вопросов правильно получится лишь у тех, кто застал времена Брежнева и Горбачева лично.