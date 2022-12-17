Не все посчитают красивой: внешность дочери Анны Ардовой вызывает неоднозначные эмоции
Никак не сравнится со знаменитой мамой.
За всю историю отечественного кинематографа на экранах успели побывать уже несколько поколений разных актерских династий. Семья Ардовых тоже принадлежит к их числу.
Неудивительно, что дочь Анны Ардовой проявила такую же любовь к киноискусству, как и ее мать. Вдобавок бабушка Софьи играла в театре, а дедушка был мультипликатором. Поэтому ее детство было наполнено увлекательными разговорами о творчестве. В такой атмосфере малышка росла без боязни камер и софитов. Первый съемочный опыт она получила уже в 6 лет.
Девушка обладает фактурной внешностью и имеет тонкие вытянутые черты лица.
Однако её знаменитая мать более яркая и лучше запоминается зрителям. Софья играет спокойных персонажей и весьма успешно выступает на сцене театра имени А.П. Чехова. Можно по-разному относиться к ее нетипичной красоте, но актриса явна талантлива.