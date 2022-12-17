Не все посчитают красивой: внешность дочери Анны Ардовой вызывает неоднозначные эмоции

За всю историю отечественного кинематографа на экранах успели побывать уже несколько поколений разных актерских династий. Семья Ардовых тоже принадлежит к их числу.

Неудивительно, что дочь Анны Ардовой проявила такую же любовь к киноискусству, как и ее мать. Вдобавок бабушка Софьи играла в театре, а дедушка был мультипликатором. Поэтому ее детство было наполнено увлекательными разговорами о творчестве. В такой атмосфере малышка росла без боязни камер и софитов. Первый съемочный опыт она получила уже в 6 лет.

Девушка обладает фактурной внешностью и имеет тонкие вытянутые черты лица.

Однако её знаменитая мать более яркая и лучше запоминается зрителям. Софья играет спокойных персонажей и весьма успешно выступает на сцене театра имени А.П. Чехова. Можно по-разному относиться к ее нетипичной красоте, но актриса явна талантлива.