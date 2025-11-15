Меню
Не все показали в лоб — только намекнули: сколько человек отправил на тот свет Норман за 5 сезонов «Мотеля Бейтса»

15 ноября 2025 10:23
Не все показали в лоб — только намекнули: сколько человек отправил на тот свет Норман за 5 сезонов «Мотеля Бейтса»

Интригу тянули до самого финала.

Норман Бейтс был создан как символ «тихого омута»: просто парень, который живет с матерью, но не всегда остается собой. Созданный Робертом Блохом и увековеченный Хичкоком в «Психо», он получил новую жизнь в сериале «Мотель Бейтса». И вместе с этим появился новый, гораздо более длинный список жертв.

По сюжету убивают все члены семьи Бейтс, но именно Норман становится центром этого вихря. За пять сезонов он лишил жизни десять человек, хотя зрителям показали только девятерых.

Один из эпизодов остался за кадром, и лишь после финала сценарист Карлтон Кьюз подтвердил в Сети: психиатр Нормана, доктор Эдвардс, действительно был убит своим же пациентом. А зрителям лишь намекали тем, что тот пропал без вести.

Не все показали в лоб — только намекнули: сколько человек отправил на тот свет Норман за 5 сезонов «Мотеля Бейтса»

Основной список

Первым стал Сэм Бейтс: Норман расправился с ним неожиданно с помощью кухонного блендера. Затем последовала мисс Уотсон, чью смерть долго подавали как загадку, показывая только тело с перерезанным горлом. Джимми Бреннен погиб после падения с лестницы — Норман просто столкнул его вниз, лишив шанса выжить.

Брэдли Мартин умер жестоко: Норман разбил ему голову о камень. Одри Эллис-Декоди он задушил ее же шарфом: тихо, хладнокровно и без колебаний.

Трагедия с Нормой — отдельная история. Она погибла в результате попытки Нормана устроить двойную смерть: матери и себя. В итоге угарный газ забрал только ее и окончательно запустил в психике Нормана разрушительный процесс.

Не все показали в лоб — только намекнули: сколько человек отправил на тот свет Норман за 5 сезонов «Мотеля Бейтса»

Дальше список становится только кровавее. Джим Блэкуэлл получил множество ножевых ударов. Сэм Лумис — десять ударов в грудь и нож в позвоночник. Алекс Ромеро — камень, пистолет, два выстрела в грудь. И все это — руками человека, который до последнего верил, что защищает свою «семью».

Так и получается: десять жертв, одна из которых погибла за кадром, и целый путь длиной в пять сезонов к финалу, где правда наконец выходит наружу. Самое время пересмотреть этот шедевр, чтобы пересчитать самому.

Ранее мы писали: «В совершенно другой лиге»: ИИ сравнил интеллект Ганнибала и Декстера — самый умный маньяк на ТВ одержал безоговорочную победу

Фото: Кадры из сериала «Мотель Бейтса»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
