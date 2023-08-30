Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Не все пережили»: семейный праздник Заворотнюк закончился в одночасье

«Не все пережили»: семейный праздник Заворотнюк закончился в одночасье

30 августа 2023 16:45
«Не все пережили»: семейный праздник Заворотнюк закончился в одночасье

Компрометирующее фото разлетелось по Сети.

Из-за серьезной болезни Анастасия Заворотнюк вынуждена вести закрытый образ жизни. Она не появляется даже на семейных мероприятиях, где собираются ее самые родные и близкие.

Недавно мать «прекрасной няни» бурно отметила свое 80-летие. Торжество проходило в дорогом ресторане, где собрались все ее родственники, кроме Анастасии. На юбилей пришли дети Заворотнюк — Анна и Майк. Также праздник посетил их единокровный брат по отцу Артем. Однако в самый разгар торжества юноша «отключился», и Анна решила запечатлеть этот момент. Она выложила в соцсети снимок со спящим сводным братом, подписав его так: «Не все пережили этот праздник».

Артем — неожиданный гость на этом мероприятии, ведь он никем не приходится имениннице торжества. Юноша является сыном Дмитрия Стрюкова, бывшего мужа Заворотнюк. Артем хорошо общается с единокровными братом и сестрой. Судя по всему, именно они и позвали его на праздник.

А вот супруг Анастасии Петр Чернышев не пришел на мероприятие. Похоже, в этот день он решил остаться с женой.

«Не все пережили»: семейный праздник Заворотнюк закончился в одночасье
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше