«Не все пережили»: семейный праздник Заворотнюк закончился в одночасье

Из-за серьезной болезни Анастасия Заворотнюк вынуждена вести закрытый образ жизни. Она не появляется даже на семейных мероприятиях, где собираются ее самые родные и близкие.

Недавно мать «прекрасной няни» бурно отметила свое 80-летие. Торжество проходило в дорогом ресторане, где собрались все ее родственники, кроме Анастасии. На юбилей пришли дети Заворотнюк — Анна и Майк. Также праздник посетил их единокровный брат по отцу Артем. Однако в самый разгар торжества юноша «отключился», и Анна решила запечатлеть этот момент. Она выложила в соцсети снимок со спящим сводным братом, подписав его так: «Не все пережили этот праздник».

Артем — неожиданный гость на этом мероприятии, ведь он никем не приходится имениннице торжества. Юноша является сыном Дмитрия Стрюкова, бывшего мужа Заворотнюк. Артем хорошо общается с единокровными братом и сестрой. Судя по всему, именно они и позвали его на праздник.

А вот супруг Анастасии Петр Чернышев не пришел на мероприятие. Похоже, в этот день он решил остаться с женой.