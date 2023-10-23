Не все гладко в поп-королевсте: Киркоров нажил большие проблемы на родине
Певец не так успешен, как хочет показать.
Филипп Киркоров не просто так величает себя королем российской эстрады. Он ведет поистине королевский образ жизни. Артист нередко хватается брендовыми нарядами, дорогими аксессуарами и прочими атрибутами роскошной жизни. Кроме того, в последнее время он вкладывает огромные деньги в свое преображение. Но все не так радужно, как казалось со стороны.
В СМИ появилась информация, что у певца огромные долги по налогам. Похоже, что по примеру многих инфобизнесменов артист сильно недоплачивал в государственную казну. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
У двух компаний, учредителем которых является Киркоров, возникли проблемы с ФНС. Артист не только не предоставил вовремя декларацию о доходах, но и не погасил долги по налогам. В общей сложности поп-король должен государству около двух миллионов рублей. Из-за этого ему могут запретить выезд за рубеж, а значит, отдых на теплых берегах и шоппинг в бутиках за границей станут Филиппу недоступны.