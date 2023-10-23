Не все гладко в поп-королевсте: Киркоров нажил большие проблемы на родине

Филипп Киркоров не просто так величает себя королем российской эстрады. Он ведет поистине королевский образ жизни. Артист нередко хватается брендовыми нарядами, дорогими аксессуарами и прочими атрибутами роскошной жизни. Кроме того, в последнее время он вкладывает огромные деньги в свое преображение. Но все не так радужно, как казалось со стороны.

В СМИ появилась информация, что у певца огромные долги по налогам. Похоже, что по примеру многих инфобизнесменов артист сильно недоплачивал в государственную казну. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

У двух компаний, учредителем которых является Киркоров, возникли проблемы с ФНС. Артист не только не предоставил вовремя декларацию о доходах, но и не погасил долги по налогам. В общей сложности поп-король должен государству около двух миллионов рублей. Из-за этого ему могут запретить выезд за рубеж, а значит, отдых на теплых берегах и шоппинг в бутиках за границей станут Филиппу недоступны.