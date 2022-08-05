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Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась

5 августа 2022 09:34
Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась

Певица заказала дорогостоящее медицинское оборудование.

Весной, когда Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми улетели в Израиль, их поклонники тут же предположили, что звездная семья эмигрировала из страны. Певица объясняла поспешный отъезд сначала запланированным отпуском, а позже призналась, что ей нужно поправить здоровье за рубежом. И, как выяснилось, артистка не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась только сейчас.

Некоторое время назад певица оформила заказ на барокамеру, которая обошлась ей в 3 млн рублей. Медицинское оборудование необходимо для насыщения клеток кислородом. Считается, что регулярные процедуры укрепляют иммунитет, снимают напряжение, благотворно влияют на психику и работу внутренних органов, включая сердце и сосуды. Кроме того, сеансы барокамеры врачи часто прописывают пациентам после коронавируса.

Пугачева оплатила и доставку оборудования из России в Израиль. Однако капсула пока так и не добралась до владелицы, сообщает издание «СтарХит». Сначала возникли проблемы с доставкой международных грузов, а теперь и певица уже улетела из Израиля в Латвию.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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