Не врачи и не внуки: вот что помогло женщине в 102 года сохранить здоровье и ясный ум

В 102 года жизнь только начинается. Во всяком случае, именно такое впечатление складывается при взгляде на Айрис Апфель — дизайнера и икону стиля, которая родилась в августе 1921 года.

В свои «сто с хвостиком» женщина энергичнее многих подростков. Она до сих пор работает, регулярно появляется на красных ковровых дорожках светских мероприятий и мелькает на обложках модных журналов.

Секретов долголетия у Айрис два. Первый — работа. Страсть к любимому делу и полная самоотдача сохранили ей молодость и бодрость духа, уверена дизайнер.

Вторая привычка касается здоровья. Апфель неуклонно соблюдает режим дня. Встает ровно в девять, завтракает кашей и стаканом апельсинового сока, а потом позволяет себе чашку кофе. Правда, без кофеина. Больше никакой диеты не придерживается. Женщина считает, что главное — не переедать.