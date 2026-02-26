«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)

И речь не только об оружии «из будущего», хотя куда же без него.

Сериал «Диверсант» в середине нулевых смотрели взахлеб. Харизматичный герой Владислава Галкина, опасные рейды в тылу врага, напряженные операции – все работало. Но когда проект включают люди отслужившие, картинка начинает трещать по швам.

Один из самых обсуждаемых в Сети ляпов – оружие. В кадре у героя Галкина не раз мелькает пулемет РПД, который приняли на вооружение уже после войны. У Плетнева в одном из эпизодов появляется пистолет, созданный десятилетиями позже.

Для зрителя это мелочь, а для знатока – как смартфон в окопах 1943 года.

С техникой тоже не все гладко: можно заметить танк Т-34-85, массово появившийся лишь к финалу войны, и даже более поздний паровоз. В сцене прыжка диверсантов кабина самолета подозрительно напоминает Ан-2 – машина послевоенная.

«Никто не послал бы армейских разведчиков в Крым лета 1943 г., который был глубоким тылом немцев! Здесь работали бы асы-диверсанты не из армии, а из НКВД СССР», «Фантастика, а не война», – сокрушаются комментаторы.

Есть и бытовые странности а-ля солдаты маршируют по деревенской дороге в идеально чистой форме, сапоги блестят, будто с парада. А герой Галкина, который «прошел всю войну без царапины», носит нашивки за ранения и контузии.

Словом, чем лучше зритель знает матчасть, тем заметнее проблемы «Диверсанта». Но смотреть его даже 20 лет спустя все так же увлекательно.

