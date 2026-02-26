Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)

26 февраля 2026 07:58

«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)

26 февраля 2026 07:58
«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)

И речь не только об оружии «из будущего», хотя куда же без него.

Сериал «Диверсант» в середине нулевых смотрели взахлеб. Харизматичный герой Владислава Галкина, опасные рейды в тылу врага, напряженные операции – все работало. Но когда проект включают люди отслужившие, картинка начинает трещать по швам.

Один из самых обсуждаемых в Сети ляпов – оружие. В кадре у героя Галкина не раз мелькает пулемет РПД, который приняли на вооружение уже после войны. У Плетнева в одном из эпизодов появляется пистолет, созданный десятилетиями позже.

Для зрителя это мелочь, а для знатока – как смартфон в окопах 1943 года.

«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)

С техникой тоже не все гладко: можно заметить танк Т-34-85, массово появившийся лишь к финалу войны, и даже более поздний паровоз. В сцене прыжка диверсантов кабина самолета подозрительно напоминает Ан-2 – машина послевоенная.

«Никто не послал бы армейских разведчиков в Крым лета 1943 г., который был глубоким тылом немцев! Здесь работали бы асы-диверсанты не из армии, а из НКВД СССР», «Фантастика, а не война», – сокрушаются комментаторы.

Есть и бытовые странности а-ля солдаты маршируют по деревенской дороге в идеально чистой форме, сапоги блестят, будто с парада. А герой Галкина, который «прошел всю войну без царапины», носит нашивки за ранения и контузии.

«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)

Словом, чем лучше зритель знает матчасть, тем заметнее проблемы «Диверсанта». Но смотреть его даже 20 лет спустя все так же увлекательно.

Не забудьте прочитать: Пора прощаться с «Первым отделом» – 6-й сезон не ждите: зрителей НТВ готовят к замене, и это даже не «Невский-8»

Фото: Кадр из сериала «Диверсант»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
