Киноафиша Статьи «Не воспринимаю как ленту о зомби»: создатель «Войны миров Z» пояснил, чем его нежить отличается от прочих «ходячих»

18 августа 2025 17:09
Главная загадка, волнующая зрителей, не осталась без ответа.

Являются ли заражённые из «Войны миров Z» нежитью в классическом смысле слова? Ответ — скорее нет. Объясняем, почему так вышло, ссылаясь на создателя картины.

Вирус вместо мистики

В отличие от фильмов Джорджа Ромеро, здесь нет никакой мистики. Заражённые — это не восставшие мертвецы, а жертвы молниеносного вируса.

Они умирают и тут же перерождаются в новых существ — агрессивных, быстрых, бесчеловечных. Режиссёр Марк Форстер прямо говорил: он не снимает хоррор про зомби, а катастрофу об эпидемии. Это принципиально меняет восприятие.

«Честно говоря, я не воспринимаю как ленту о зомби. Это скорее фильм-катастрофа об эпидемии планетарного масштаба. То есть в каком-то смысле картина ближе к "Заражению" Содерберга», — признавался создатель в беседе с Lenta.

Биологический кошмар

Вирус в фильме работает как хищный паразит. Он перепрошивает мозг, отключает личность и оставляет только функцию нападения. Именно поэтому заражённые двигаются столь стремительно: их организм остаётся живым, мышцы работают, сердце качает кровь.

В отличие от классических «медленных» зомби, это не разложившиеся трупы, а гиперактивные носители болезни.

Почему они пугают сильнее

Форстер вдохновлялся не мертвецами, а природой. Муравьи, бойцовые собаки, акулы, идущие на запах крови — всё это он перенёс в поведение заражённых.

Поэтому в фильме они выглядят как биологическое цунами. И тут важный нюанс: они не охотятся за едой. Их задача — передать вирус дальше. Это делает их ближе к носителям бешенства, чем к «живым мертвецам».

Итог: зомби без «зомби»

Фанаты спорят: зомби ли это вообще? Если понимать зомби как оживший труп — то нет. Если же как существо, утратившее личность и подчинённое инстинкту заражать — то да. Именно поэтому «Война миров Z» оказалась на стыке жанров. Это и фильм о зомби, и эпидемиологический триллер.

В конечном счёте, Форстер сам признался: канона не существует. Есть медленные зомби Ромеро, есть быстрые Бойла, а есть его толпы, напоминающие насекомых. Так что зрителям остаётся решать самим — нежить ли это или вирусное безумие в человеческой оболочке.

Возможны осадки в виде сиквелов: Брэд Питт снова будет мочить зомби — а Paramount точит карандаши для подсчета прибыли.

Фото: Кадры из фильма «Война миров Z» (2013)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
