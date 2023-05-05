Не влюбляйтесь в Овна, если не обладаете этим качеством: закончится расставанием

Самый первый знак в зодиакальном круге, Овен, обладает неоднозначной репутацией. С одной стороны, он наделен множеством достоинств и талантов, общаться с ним - одно удовольствие. Никто не умеет так поднять настроение и зарядить позитивной энергетикой так, как он. С другой же, когда огненный знак не в настроении, он способен превратить жизнь окружающих в настоящий ад. Особенно сильно достается его вторым половинкам. Астрологи рассказали, какое качество точно пригодится избраннику Овна - без него отношения заведомо обречены на провал.

Терпение

В моменты, когда Овен не в духе, наружу вылезают все его негативные качества. Импульсивный, несдержанный, эгоистичный - именно таким предстает уроженец знака перед близкими людьми. Не каждый способен вынести его причуды в такие минуты, поэтому терпение - качество, которым спутник Овна должен обладать обязательно.

Нередко представитель огненной стихии в отношениях прибегает к манипуляциям.

Овен прекрасно знает слабые места своего партнера - во-первых, потому что он отличный психолог, разбирающийся в людях, а во-вторых, ему на помощь приходит шестое чувство. Надавить на больные точки, чтобы добиться своего - его обычная тактика.

Партнеру Овна необходимо проявить максимум такта, чтобы, раскусив его коварный замысел, отделить мух от котлет и постараться разобраться в неприятной ситуации. Понятно, что первым порывом будет устроить разбор полетов, высказать огненному знаку все, что хочется, но тут-то как раз и пригодится терпение.

В силу своей натуры Овны с крайней неохотой идут на компромисс.

На первое место они ставят себя любимых, о чувствах окружающих задумываются гораздо позднее. Это не означает, что огненный знак вообще не способен думать об окружающих - просто для того, чтобы привести его к этим мыслям, нужно проделать большую работу.

Только терпение, любовь и искреннее желание находиться рядом способны сотворить с Овном настоящее чудо. Полностью он, конечно, не исправится - еще никому не удавалось измениться настолько сильно, однако долговременная и планомерная работа над отношениями будут способствовать улучшению его характера.

При необходимости можно предложить Овну вместе обратиться к семейному психологу.

Он поможет разобраться в себе, своих чувствах и отношениях с партнером. Главное - не давить на представителя огненного знака чрезмерно и не устраивать ему скандалов.