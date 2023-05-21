Не влюбляйтесь в Козерога, если не готовы смириться с этой его невыносимой чертой

В зодиакальной плеяде есть знак, с которым, как считается, построить отношения достаточно сложно. Речь идет о Козероге. Люди, рожденные под этим созвездием, с трудом впускают в свою жизнь прекрасное чувство, а чтобы покорить их сердце, прежде нужно завоевать доверие. Главное, чтобы после того как завяжутся отношения, не возникло разочарования. Козероги обладают целым набором качеств, с которыми готовы мириться не все. Рассказываем о самой главной из них.

Педантичность

Мужчины и женщины, появившиеся на свет под знаком Козерога, известны своей педантичностью. Все в их жизни строго разложено по полочкам. И нет, появление в жизни представителя знака постоянного партнера не означает, что он или она готов поступиться своими принципами. Придется соответствовать!

Особенно актуально это в том случае, если Козерог впускает избранника на свою территорию.

Традиции, которые существуют в доме земного знака, складывались годами. Помните - в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Даже не думайте посягать на святое - жизненный и бытовой уклад Козерога.

Если представители этого знака хотят, чтобы свитера в шкафу были разложены по цветам, а книги на полке расставлены по алфавиту - пусть будет так. Если партнер начнет задавать вопросы, Козерог может и разозлиться потихоньку. Почему заведено так, а не иначе? Да по кочану, уроженцу знака так удобно.

У каждой пары есть период притирки, когда обе половинки учатся жить вместе под одной крышей.

У кого-то он может занять несколько месяцев, у кого-то - год, а вот с Козерогом процесс может растянуться на долгие годы. Если, конечно, партнер не смирится с его причудами раньше.

Отдельный пунктик у Козерогов - пунктуальность. Представители земного знака терпеть не могут, когда избранник опаздывает или не предупреждают о задержках. В этом случае они не станут названивать и выяснять, где человека носит, но когда тот появится на пороге - смеряют таким выразительным взглядом, что мама не горюй.

Только по-настоящему терпеливый и любящий человек способен выдержать все причуды мужчин и женщин, рожденных под созвездием Козерога.

Зато если это случится, союз будет по-настоящему крепким и надежным. Уроженцы знака - верные партнеры, на поддержку которых всегда можно рассчитывать. Они скуповаты на эмоции, но всегда докажут чувства поступками.