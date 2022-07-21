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Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве

21 июля 2022 12:30
Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве

Актриса намекнула на новый роман.

31-летняя Нино Нинидзе заинтриговала подписчиков в соцсетях. На днях она опубликовала кадр из видеозвонка с загадочным брюнетом. Мужчина на снимке прижимал к себе таксу. Судя по аккаунту, его зовут Леон, и он музыкант. Фолловеры актрисы заметили, что Нинидзе во время разговора с Леоном буквально светилась от счастья на фото.

«Скучание из Парижу», — забавно подписала она кадр, добавив смайлик в виде сердечка.

Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве

По всей видимости, после расставания с Виторганом Нинидзе не осталась в одиночестве. Напомним, роман актрисы с бывшим мужем Ксении Собчак продлился около двух лет. Поклонники считали, что пара вскоре узаконит свои отношения, к тому же между собой уже были знакомы и их дети.

Но этой весной Виторган покинул страну, а Нино осталась в России. Отношения на расстоянии поддерживать они не смогли, поэтому последние месяцы Нинидзе публиковала в Сети лишь грустные посты. Даже недавний день рождения актриса отмечала без Максима, чем только подтвердила слухи о расставании.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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