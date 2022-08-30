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Киноафиша Статьи Не видит смысла: почему звезда «Не родись красивой» отказалась отдавать сына в школу

Не видит смысла: почему звезда «Не родись красивой» отказалась отдавать сына в школу

30 августа 2022 13:00
Не видит смысла: почему звезда «Не родись красивой» отказалась отдавать сына в школу

Артистка определилась с будущим для своего наследника.

Нелли Уварова вместе со своим мужем Александром Гришиным воспитывает сына Игнатия, который осенью должен отправиться в школу. Однако, как оказалось, артистка намерена обучать сына дома и не представляет наследника, сидящего за партой вместе с другими учащимися.

По словам Уваровой, два года назад она пыталась выбрать для Игнатия подходящие кружки, но тогда все образовательные центры закрылись на карантин. С того времени он начал индивидуально заниматься дома , что в итоге высоко оценили и его родители, и он сам. Теперь же мальчик планирует продолжить такое обучение.

При этом актриса признается, что самое главное в образовании — это найти призвание. Именно поэтому ее наследник посещал такое большое количество курсов, ведь ему нужно определиться со своим будущим. И это также одна из причин, почему Игнатий останется на домашнем обучении. С конкретной профессией сын артистки будет определяться через 10 лет, ведь рынок труда постоянно меняется, и нельзя точно предугадать его развитие.

«Если это настоящее призвание, кажется, что весь мир тебе помогает», — цитирует слова актрисы портал «Вокруг ТВ».

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Не родись красивой», 2005-2006
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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