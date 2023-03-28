Не видит смысла бороться: то, что происходит с Романом Костомаровым, ужаснет каждого

Россияне продолжают внимательно следить за новостями о состоянии Романа Костомарова. Вот уже несколько месяцев фигурист находится в стенах больницы. Спортсмену диагностировали пневмонию и сепсис, что привело к серьезным осложнениям. Медикам пришлось ампутировать знаменитости обе стопы и кисть руки.

Фигурист на связь с журналистами не выходит, тем не менее в СМИ просачиваются некоторые подробности о его самочувствии. Например, писали, что олимпийский чемпион находится в крайне подавленном состоянии и не знает, как жить дальше. Об этом в разговоре с порталом PopCornNews заявил и психотерапевт Владимир Файнзильберг.

Специалист порассуждал на тему о том, что может испытывать Костомаров в сложившейся ситуации. Врач предположил, что Роман впал в глубокую депрессию и не видит смысла бороться. Такой стресс был вызван тем, что за довольно короткий промежуток времени из здорового спортсмена он превратился в глубокого инвалида.

Кроме того, Файнзильберг рассказал, что может помочь звезде фигурного катания наладить свое психоэмоциональное состояние.