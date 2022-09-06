Не везло ни в любви, ни в кино: как один роман сломал карьеру звезды «Марьи-искусницы»

Актриса Нинель Мышкова обладала нетипичной внешностью. У артистки были слишком уточненные черты лица, а ее взгляд порой казался чересчур трагичным. По этой причине режиссеры, которым нужны были труженицы и хозяюшки, редко приглашали актрису на съемки.

В основном ей доставались роли в сказках. Например, многим Мышкова запомнилась в образе Марьи-искусницы. Однако драматической актрисе хотелось совсем другого.

Мышковой с кино не везло. Не повезло ей и в любви. Всего один роман поставил крест на карьере артистки. Избранником звезды стал режиссер Виктор Ивченко, который был старше на 14 лет.

Отношениям влюбленных мешало то, что они оба состояли в браке. Актриса была готова уйти от своего мужа, оператора Константина Петреченко, которому подарила сына. Супруг артистки спокойно воспринял ее желание развестись, а вот жена Ивченко, узнав о неверности мужа, устроила громкий скандал.

Как пишет канал Яндекс.Дзен «Кумиры наших и прошлых лет », вскоре об интрижке Мышковой узнали все. Коллеги начали осуждать актрису за то, что она попыталась увести режиссера из семьи, и обвинили ее в преследовании своих корыстных интересов. Между тем ни актриса, ни кинодел на эти разговоры реагировать не стали.

Ивченко охотно снимал возлюбленную в своих картинах, тем самым оказывая ей медвежью услугу. Проекты режиссера не полюбились зрителям. Сегодня мало кто о них помнит, а ведь ради съемок в них знаменитость покинула «Мосфильм». В 1972 году возлюбленный артистки ушел из жизни, после чего она поняла, что за время, проведенное рядом с ним, выпала из обоймы, а значит, о ярких ролях в масштабных картинах можно было и не мечтать.