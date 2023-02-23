«Не верю, что ей 46»: Жади из «Клона» потрясла фанатов фотографиями в купальнике

Джованна Антонелли прославилась на весь мир благодаря роли Жади в бразильском сериале «Клон». Миллионы фанатов осыпали признаниями в любви артистку, которая продолжила покорять киноиндустрию.

За годы карьеры Джованне удалось сняться в 39 проектах, большая часть из которых известна преимущественно в Латинской Америке. Талант и эффектная внешность сделали ее одной из самых успешных знаменитостей родной Бразилии, а армия ее поклонников с годами только увеличивается.

О своей жизни звезда «Клона» рассказывает в социальных сетях, где делится и творческими, и личными успехами. Например, не так давно она опубликовала серию снимков, которые сделала во время отдыха: на фотографиях Джованна красуется стройной фигурой в миниатюрном бикини.

Пользователи Сети не прошли мимо пикантной публикации. В комментариях они осыпали артистку комплиментами, отметив, что она выглядит намного моложе своих лет и может считаться одной из самых красивых актрис Бразилии.