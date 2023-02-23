«Не верю, что ей 46»: Жади из «Клона» потрясла фанатов фотографиями в купальнике
Артистка не постеснялась откровенной публикации.
Джованна Антонелли прославилась на весь мир благодаря роли Жади в бразильском сериале «Клон». Миллионы фанатов осыпали признаниями в любви артистку, которая продолжила покорять киноиндустрию.
За годы карьеры Джованне удалось сняться в 39 проектах, большая часть из которых известна преимущественно в Латинской Америке. Талант и эффектная внешность сделали ее одной из самых успешных знаменитостей родной Бразилии, а армия ее поклонников с годами только увеличивается.
О своей жизни звезда «Клона» рассказывает в социальных сетях, где делится и творческими, и личными успехами. Например, не так давно она опубликовала серию снимков, которые сделала во время отдыха: на фотографиях Джованна красуется стройной фигурой в миниатюрном бикини.
Пользователи Сети не прошли мимо пикантной публикации. В комментариях они осыпали артистку комплиментами, отметив, что она выглядит намного моложе своих лет и может считаться одной из самых красивых актрис Бразилии.
«Не верю, что ей 46», «Фантастическая женщина», «Настоящая богиня», — пишут восторженные фанаты.