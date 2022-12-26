Не верьте сериалу: лишь один закон гарема Сулейман ни разу не нарушил с Хюррем

В гаремах правителей Османской империи существовали строгие правила и устои, соблюдаемые веками. Таким образом, в среде наложниц поддерживался неукоснительный порядок. Именно Хюррем запомнилась как та женщина, что игнорировала традиции и подрывала дисциплину. Ради нее султан даже нарушил правило ночи четверга — это священное время принадлежало жене для благословенного продолжения рода. Но Сулейман предпочел рыжеволосую наложницу вместо Махидевран.

Однако в отношении Хюррем султан ни разу не нарушал эту традицию. Хотя в сериале «Великолепный век» и было показано, как однажды в его покоях первой оказалась предприимчивая Фирузе. На самом деле, несмотря на все ее мольбы и ласку, Сулейман выслал ее, ведь он надеялся увидеться с любимой Хюррем и понимал, что его слабость может разрушить их отношения.

Даже когда при дворце появилась Назенин, султан не делал ради нее исключений. Ночь четверга, как и его сердце, всегда принадлежали лишь Хюррем.