Не верьте ни единому слову: названы самые лживые знаки Зодиака

На свете нет ни одного человека, который бы хоть раз не попался на удочку лжеца. Распознать врунишек и поймать их с поличным довольно сложно, особенно если речь идет о настоящих виртуозах лжи. По мнению психологов, понять, что перед нами обманщик, можно по сигналам, которые подает его тело - как правило, когда человек лжет, у него меняется тон, поведение, направление взгляда и т.д. А чтобы убедиться наверняка, астрологи рекомендуют поинтересоваться у собеседника, кто он по знаку зодиака. Многолетние наблюдения специалистов в сфере эзотерики показали, что некоторые представители зодиакальной плеяды прибегают к обману, притворству и манипуляциям гораздо чаще своих соседей.

Близнецы

Представители воздушного знака по праву занимают первое место среди зодиакальных лгунишек. О двойственной натуре Близнецов сказано уже немало - если они улыбаются вам в лицо, это вовсе не означает, что на самом деле они не мечтают поскорее избавиться от вашего общества. Чаще всего уроженцы знака умалчивают о своих настоящих чувствах и эмоциях, чтобы избежать неприятных разговоров и объяснений.

Кроме того, порой Близнецы могут солгать просто забавы ради - им интересно наблюдать за тем, как ничего не подозревающий собеседник проглатывает наживку.

Скорпион

В это трудно поверить, но в глубине души каждый Скорпион - ранимое и нежное создание, обидеть которое может каждый. Но не каждый, а точнее, вообще никто на свете не в состоянии сказать, какие чувства на самом деле испытывает этот знак. Скорпион тщательно прячет их, что никто, не дай боже, не догадался о его истинной сущности.

Поэтому в ход идут всевозможные ухищрения, увертки, и, конечно же, виртуозная ложь. Кроме того, уроженцы этого знака без всяких угрызений совести обманывают тех, кто однажды не оправдал их собственное доверие.

Рыбы

Если большинство знаков зодиака чаще всего привирают ради какой-то выгоды, то Рыбки лгут исключительно в художественных целях. Больше всего на свете они терпеть не могут рутину и однообразие. Как только реальность становится слишком скучной, Рыбки с головой ныряют в пучину фантазий и увлекают за собой всех окружающих - с помощью фантастических рассказов о том, как они ужинали с популярным актером, видели над соседним домом НЛО или выиграли в лотерею баснословную сумму.