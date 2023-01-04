Не верьте их словам: знаки Зодиака, которые никогда не изменятся

Отношения возникают между двумя людьми, поэтому логично, когда влюбленные ждут друг от друга хотя бы одного шага навстречу. Она хочет, чтобы партнер оставил в прошлом вредные привычки и начал одеваться в дорогих бутиках, он, в свою очередь, надеется, что избранница перестанет носить мини-юбки и откажется от планов завести хомячков в семейном гнездышке. Партнеры могут даже пообещать друг другу, что найдут в себе силы переступить через свои желания и прислушаться к мнению другого. Вот только сделают ли он это на самом деле или будут лишь притворяться, что готовы измениться? Астрологи назвали знаки, под которыми рождаются люди, которые даже во имя любви не собираются менять что-то в себе и своем характере.

Телец

Тельцы - вот уж поистине упрямые бычки. Они уже давно сформировали свой собственный моральный кодекс, и не отступят от него ни на шаг, даже если на кону будут стоять романтические отношения. Возможно, в юном возрасте влюбленный Телец еще может пойти навстречу своему партнеру, но когда повзрослеет, рассчитывать на его понимание не приходится.

Однако в таком постоянстве есть и плюсы: это очень верный и преданный знак.

Лев

Представители огненного знака настолько привыкли к всеобщему поклонению и восхищению, что просто не видят смысла меняться. А зачем, если все и так от Львов без ума? Даже если вторая половинка попросит уроженца этого знака что-то изменить в себе или привычном укладе вещей, он вряд ли пойдет навстречу. А если продолжать настаивать, можно нарваться на крупную ссору.

Лев скорее поругается с вами, чем пойдет на попятную.

Скорпион

Можно сколько угодно вдалбливать Скорпиону нехитрую истину о том, что ради любви партнерам важно меняться, прислушиваться друг к другу, идти на компромиссы. Однако представители водного знака все равно не поймут, в чем тут логика. “Но ты же полюбил(а) меня именно таким (такой), какая я есть!” - воскликнет Скорпион и закроет неприятную для себя тему.

А партнеру даже крыть нечем - кроме того, споры с этим знаком морально утомляют.

Водолей

Свободолюбивый Водолей терпеть не может рамки и контроль. Как только кто-то решается посягнуть на святое - то есть на его личное пространство - представитель знака занимает оборонительную позицию. Любые доводы, мольбы, аргументы разбиваются о каменную стену убеждений Водолея.