Не верится: вздрогнете, увидев фото детей Дашко из «Дома-2»

Анастасия Дашко стала одной из первых участниц скандального «Дома-2». В течение трех лет она встречалась с Сэмом Селезневым, а после ухода с проекта неожиданно пропала из поля зрения публики.

Как оказалось, три года Анастасия провела в тюрьме по обвинению в мошенничестве. Девушка пыталась построить строительный бизнес, но не платила своим заказчикам, из-за чего те и подали на нее в суд.

Вернувшись на свободу, Дашко начала устраивать свою личную жизнь. Она вышла замуж за спортсмена Константина Кулешова, с которым познакомилась еще до тюрьмы, а в 2016 году у пары родился первенец Клим. Спустя три года на свет появился второй наследник Лука.

Все это время бывшая звезда экрана вела закрытый образ жизни и не общалась с поклонниками. И лишь недавно завела блоги в социальных сетях, где делится историями из своей жизни. Дашко не скрывает ошибки молодости и откровенно рассказывает все новости. Фанаты же, которых от публикации к публикации становится все больше, внимательно следят за ней. Как признаются подписчики, они не ожидали, что за прошедшие годы звезда телестройки успела стать матерью, а старший из ее сыновей совсем скоро пойдет в школу.