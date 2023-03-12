Не верится: Стоцкая вызвала у народа оторопь фотографией своих родителей в молодости

На обычных людей они мало похожи.

Анастасия Стоцкая привезла в Сочи мюзикл «Кабаре». Главную роль в спектакле о молодой певице Салли Боулз и о ее любовных авантюрах в охваченном фашизмом Берлине 1930-х сыграла она сама. Певица порадовала поклонников кадрами из постановки в личных соцсетях.

Занятой поп-диве всегда не хватает времени, чтобы упорядочить любимые моменты из своей жизни — хотя бы в виде фотоальбома. Недавно она решилась запечатлеть красивые семейные кадры на стенах своего дома.

Результатами она поделилась с подписчиками. Они похвалили Стоцкую за интересную идею и высоко оценили ее реализацию. Больше всего поклонники восхитились родителями певицы, которые похожи на голливудских звезд.

«Какая у вас красивая семья! Вы маленькая — нереальная милаха», — написали комментаторы.

Другие указали на важность семейных корней, о которых нужно рассказывать детям. Один из поклонников признался, что коллекционирует картины деда Стоцкой — одного из основоположников ярославской школы советской живописи.