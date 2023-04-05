Не верится: посмотрите, как сейчас выглядят Филя и Киря из «Ворониных»

Филипп и Кирилл Михины по праву считаются самыми молодыми актерами отечественного кино. Они сыграли детей Кости и Веры Ворониных в ситкоме «Воронины», когда им было всего по два года. Спустя 14 лет в близнецах мало что осталось от озорных малышей.

Звездный дуэт Ворониных-младших превратился в тандем пышущих жизнью красавцев. Пышная копна золотистых волос, орлиные брови и хитрая ухмылка — загорелые блондины стали настоящими принцами.

При взгляде на них становится понятно, что они разобьют не одно девичье сердечко. С такой внешностью кинозвезды могут рассчитывать на успех в модельном бизнесе, как уверены поклонники. Им даже не верится, что дети четы Ворониных выросли такими красивыми.

Мальчики увлекаются спортом. Такое хобби наверняка обеспечит им атлетическое телосложение, достойное греческих олимпийцев. Впрочем, на фигуру парни и сейчас не жалуются, несмотря на то, что интересуются еще и кулинарией.