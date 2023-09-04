Не верится, что снял Гайдай: последний фильм режиссера назвали чуть ли не худшим в истории

Леонид Гайдай за годы карьеры снял десятки картин, которые признаны классикой советского кино. Его считают одним из самых успешных режиссеров страны, однако последний фильм мастера неизменно сталкивается с критикой.

В начале 90-х Гайдай представил публике комедию «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». На главные роли он пригласил Дмитрия Харатьяна, Андрея Мягкова, Михаила Кокшенова и других прославленных артистов, а сюжет рассказывал об отношениях СССР и США и шпионских интригах.

Публика же не осталась в восторге от работы Гайдая. По мнению зрителей, режиссер этим фильмом лишь испортил себе репутацию. А сама картина получилась несмешной и глупой.