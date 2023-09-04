Не верится, что снял Гайдай: последний фильм режиссера назвали чуть ли не худшим в истории
Публика не смогла сдержать своего разочарования.
Леонид Гайдай за годы карьеры снял десятки картин, которые признаны классикой советского кино. Его считают одним из самых успешных режиссеров страны, однако последний фильм мастера неизменно сталкивается с критикой.
В начале 90-х Гайдай представил публике комедию «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». На главные роли он пригласил Дмитрия Харатьяна, Андрея Мягкова, Михаила Кокшенова и других прославленных артистов, а сюжет рассказывал об отношениях СССР и США и шпионских интригах.
Публика же не осталась в восторге от работы Гайдая. По мнению зрителей, режиссер этим фильмом лишь испортил себе репутацию. А сама картина получилась несмешной и глупой.
«Худший фильм мэтра советских комедий», «Обидно, что классик закончил свой творческий путь такой беззубой и безмозглой работой», — считают пользователи Сети.