Не верится, что родная: гены сыграли злую шутку с дочерью Хворостовского

В браке с оперной певицей Флоранс Илли у Дмитрия Хворостовского родились двое детей, Максим и Нина. Когда Хворостовский встретил Флоранс, он еще был женат на Светлане Ивановой, но отношения уже трещали по швам. Певец по уши влюбился в яркую красавицу, в которой соединились французские и итальянские корни. Он был так пленен ею, что быстро развелся с женой и сделал возлюбленной предложение.

Сегодня Флоранс Илли уже 52 года, но выглядит она по-прежнему обворожительно. Вдова Хворостовского сохраняет безупречную фигуру и выглядит не старше 40 лет. А вот ее дочь Нину Хворостовскую мамины гены обошли стороной.

Хотя девочку можно назвать миловидной, до яркой красоты своей матери ей далеко. Кроме того, Нина растет «пышечкой», что особенно заметно на фоне тонкой и изящной Флоранс. Но, хотя гены красоты и обошли девушку стороной, музыкальный дар от родителей она получила: талант Нины к музыке отмечают многие.