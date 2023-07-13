Не верится, что им под 90: Ширвиндт с пожилой женой ошеломили народ (фото)

Время над ними не властно.

Александр Ширвиндт блистал на главных сценах страны, снимался в культовых фильмах и сам режиссировал спектакли. 88-летний актер за свою долгую карьеру успел получить звание народного артиста и стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Впрочем, сегодня поклонников седовласого старца восхищает не только его вклад в развитие кино и театра. Уже более 65 лет импозантный красавец женат на Наталье Белоусовой. В браке родился сын Михаил, который подарил родителям трех внуков. Счастливые пенсионеры проводят вечера в уютной обстановке, и кажется, что время совсем не властно над ними. Несмотря на почтенный возраст, Александр Анатольевич и его супруга выглядят на 10, а то и 20 лет моложе.

Поклонники актера убедились в этом, когда Ширвиндт-младший поделился в соцсетях милым видео с отцом и матерью.