Не верится, что ей скоро 50: эта немецкая супермодель шокирует мир своей внешностью (фото)

В этом году немецкая супермодель Хайди Клум отметит свое 50-летие. Недавнее появление эффектной блондинки на премии Billboard Women in Music показывает, что над такими красавицами время не властно. Желтое платье с внушительным декольте и игривым разрезом продемонстрировало, что многочисленные диеты и занятия спортом не проходят для фрау Клум зря.

В свои 49 лет Хайди замужем за гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем и выглядит счастливой. Это уже третий брак для немецкой красотки. В конце 1990-х она связала себя узами брака со стилистом Риком Пипино, далее последовал роман с гонщиком Флавио Бриаторе. Он бросил ее, когда модель была беременна. Ребенка усыновил певец Сил. Пятилетний союз с ним в прессе описывали как роман красавицы и чудовища, но он не принес искренне любившему Клум исполнителю счастья.

Ветреная красотка променяла обладателя трех «Грэмми» на охранника. И только через четыре года, кажется, нашла свое счастье. Недавно пара Клум-Каулитц отметила годовщину отношений пикантным фото топлес.