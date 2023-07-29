Не верится, что ей 90 лет: фото матери Натальи Штурм произвело фурор

О такой бодрости в ее годы мечтает каждый.

Певица Наталья Штурм нередко делится с подписчиками подробностями своей жизни, выкладывает снимки дочери и внуков. Недавно она опубликовала фото матери, которой скоро исполнится 90 лет.

Наталья прошлась с мамой Еленой Константиновной по магазинам и поделилась в своем микроблоге подробностями шопинга. По словам Штурм, она сама устала от долгой прогулки, но ее маме хватило сил не только на долгий поход за покупками, но и на позитивный настрой. Звезда девяностых считает, что ее мама выглядит лучше, чем она сама, несмотря на активную борьбу певицы с лишним весом. Невозможно поверить, что матери Натальи вот-вот исполнится 90 лет.

Подписчики с восторгом восприняли публикацию и оставили в комментариях множество комплиментов и самой артистке, и ее матери. Елене Константиновне пожелали здоровья и долгих лет, что очень порадовало Наталью. Своих подписчиков она называет самыми искренними и добрыми.