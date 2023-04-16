Не верится, что ей 83: как сейчас выглядит Любовь из фильма «Офицеры»

Вот бы всем так выглядеть в ее возрасте.

Давно полюбившийся всем фильм «Офицеры» собрал актеров и актрис, за которыми хочется наблюдать спустя долгие годы. Одной из них является актриса Алина Покровская, сыгравшая в ленте Любовь Трофимову.

Актриса выглядит сейчас очень хорошо, и невозможно даже подумать, что ей уже 83 года. Сейчас у актрисы все такие же кудрявые волосы цвета каштана, выразительные глаза и невероятно привлекательная улыбка. Покровская ни на минуту не заставляет усомниться, что в ее жизни все в порядке. Она поддерживает себя в форме даже в пенсионном возрасте.

За свою жизнь актриса пережила три брака, и каждый из них не увенчался успехом. В 2010 году она распрощалась с Германом Ивановичем и осталась жить одна в двухкомнатной квартире. У нее есть замечательный сын и маленький внук.

Алину Покровскую до сих пор приглашают на различные мероприятия и творческие встречи, посвященные фильму «Офицеры».