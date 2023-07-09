Не верится, что ей 65: ведущая «Героя дня без галстука» восхитила народ

Телеведущая Ирина Зайцева в 90-е годы была одной из самых популярных женщин телевидения. Она вела программу «Герой дня без галстука», куда приглашала самых известных и влиятельных людей страны: политиков, актеров, спортсменов. Это шоу пользовалось огромным успехом среди зрителей: все хотели увидеть знаменитых людей в непринужденной обстановке.

Когда канал закрыли, Зайцева долгое время пыталась сохранить передачу: она приходила с ней на другие каналы и на радио. Но постепенно популярность «Героя дня без галстука» пошла на спад, и шоу перестало выходить. Официально причину закрытия никак не объявляли, но сама Ирина говорила, что время и общество слишком сильно изменились.

Сегодня Ирине Зайцевой уже 65 лет. Она нечасто появляется на экранах, изредка посещая современные шоу в качестве гостьи. Каждый визит журналистки на телевидение вызывает восторг публики — для своих лет женщина выглядит просто великолепно. Она не делает подтяжек или уколов красоты, что Зайцевой лишь к лицу. Ведущая остается элегантной и стильной леди, какой ее привыкли видеть на экранах.