Не верится, что ей 61 год: Марина Капуро восхитила естественной красотой

Когда-то Марина Капуро считалась уникальной певицей с редким голосом. Песню «Маменька» в ее исполнении до сих пор многие помнят наизусть. Куда пропала эта самобытная певица спустя столько лет?

Капуро прочили долгую славу, но внезапно она исчезла с экранов. По словам Марины Станиславовны, ее просто вычеркнули из списка актуальных исполнителей. Причиной тому стал репертуар певицы, который не вписывался в формат. Капуро не была членом партии и отказывалась исполнять «правильные» композиции. За это она и поплатилась карьерой.

Сегодня певице 61 год, и она по-прежнему занимается творчеством. Марина Станиславовна верна своему экстравагантному и неформальному стилю. Особого восхищения достойна ее естественная красота, которую Капуро сумела сохранить. Певица не стала прибегать к уколам и пластике, а предпочла стареть благородно. У артистки роскошные волосы и красивая кожа. Яркий макияж глаз лишь подчеркивает ее выразительный взгляд.