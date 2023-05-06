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Не верится, что ей 60: жена Малинина восхитила фигурой и мужчин, и женщин

6 мая 2023 20:00
Не верится, что ей 60: жена Малинина восхитила фигурой и мужчин, и женщин

Фанаты не стали скрывать восторга при виде знаменитости.

Александр Малинин и Эмма Залукаева стали мужем и женой зимой 1990 года. Артист никогда не скрывал свою семью от публики, а сама Эмма старательно ведет личные страницы в социальных сетях, где число ее подписчиков только увеличивается.

Так, недавно Малинина поделилась снимком, сделанным во время ее отдыха в Дубае. На фотографии она позирует в откровенном черном купальнике с экстремально глубоким декольте, а в подписи делится своими рассуждениями на тему психологии.

Не верится, что ей 60: жена Малинина восхитила фигурой и мужчин, и женщин

Подписчики остались в восторге от снимка знаменитости, но их внимание привлек не текст, а сам снимок. В комментариях пользователи Сети были щедры на комплименты и отметили, как эффектно выглядит 60-летняя Малинина. По их мнению, избранница музыканта на 20 лет моложе своего возраста и отличается естественной красотой.

«Вы пример для подражания», «Вот это фигура», «Очень красивая и очень молодая», «Вы классная», — считают фанаты.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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