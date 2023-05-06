Не верится, что ей 60: жена Малинина восхитила фигурой и мужчин, и женщин

Александр Малинин и Эмма Залукаева стали мужем и женой зимой 1990 года. Артист никогда не скрывал свою семью от публики, а сама Эмма старательно ведет личные страницы в социальных сетях, где число ее подписчиков только увеличивается.

Так, недавно Малинина поделилась снимком, сделанным во время ее отдыха в Дубае. На фотографии она позирует в откровенном черном купальнике с экстремально глубоким декольте, а в подписи делится своими рассуждениями на тему психологии.

Подписчики остались в восторге от снимка знаменитости, но их внимание привлек не текст, а сам снимок. В комментариях пользователи Сети были щедры на комплименты и отметили, как эффектно выглядит 60-летняя Малинина. По их мнению, избранница музыканта на 20 лет моложе своего возраста и отличается естественной красотой.