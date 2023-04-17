Не верится, что ей 42: как сейчас выглядит исполнительница хита «Солнышко в руках»

Саша Зверева прославилась на всю страну еще в 19 лет, когда выпустила композицию «Солнышко в руках». Вместе с группой «Демо» она объездила не только Россию, но и множество других стран, но в 2007 году решила уйти в сольное плавание.

Став самостоятельной исполнительницей, она продолжила выпускать композиции, но они не пользовались подобным успехом. А в 2014 году девушка решила полностью изменить свою жизнь, переехав в США.

Вот уже 9 лет артистка живет в солнечном Лос-Анджелесе. В своих социальных сетях она рассказывает о творческих достижениях и делится личными историями. Ее подписчики, число которых приближается к 2 миллионам, не пропускают ни одной публикации артистки. По их мнению, Зверева, которой не так давно исполнилось 42 года, до сих пор похожа на молодую девушку и выглядит так, как на пике своей карьеры.