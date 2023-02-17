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Не верится, что это он: появились фото жутко располневшего сына Ефремова

17 февраля 2023 17:15
Не верится, что это он: появились фото жутко располневшего сына Ефремова

Артист шокировал преданных поклонников.
 

Никита Ефремов принял участие в четвертом сезоне сериала «Содержанки». В проекте он воплотил образ начальника таможенного управления Аркадия Булавкина, однако далеко не все поклонники с первого раза узнали любимого артиста.

Дело в том, что Булавкин отличается своим лишним весом. Герой выглядит настоящим толстяком, поэтому Ефремов каждый съемочный день начинал в кресле гримеров. Специалисты старательно превращали его в совершенно другого человека, изменяя и фигуру, и лицо.

При этом, как отмечает сам Ефремов, ему не пришлось лично набирать вес, его фигура на самом деле осталась неизменной. Лишь с помощью профессионального грима он смог так сильно измениться.

Не верится, что это он: появились фото жутко располневшего сына Ефремова

«Как Ефремова загримировали! Толстячок, не сразу поняла, кто это», «Ефремов совсем на себя не похож, поразительно», — пишут первые зрители нового сезона.

Фото: Global Look Press, кадр из тизера нового сезона сериала «Содержанки»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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