Не верится, что это он: появились фото жутко располневшего сына Ефремова

Никита Ефремов принял участие в четвертом сезоне сериала «Содержанки». В проекте он воплотил образ начальника таможенного управления Аркадия Булавкина, однако далеко не все поклонники с первого раза узнали любимого артиста.

Дело в том, что Булавкин отличается своим лишним весом. Герой выглядит настоящим толстяком, поэтому Ефремов каждый съемочный день начинал в кресле гримеров. Специалисты старательно превращали его в совершенно другого человека, изменяя и фигуру, и лицо.

При этом, как отмечает сам Ефремов, ему не пришлось лично набирать вес, его фигура на самом деле осталась неизменной. Лишь с помощью профессионального грима он смог так сильно измениться.