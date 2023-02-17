Не верится, что это он: появились фото жутко располневшего сына Ефремова
Артист шокировал преданных поклонников.
Никита Ефремов принял участие в четвертом сезоне сериала «Содержанки». В проекте он воплотил образ начальника таможенного управления Аркадия Булавкина, однако далеко не все поклонники с первого раза узнали любимого артиста.
Дело в том, что Булавкин отличается своим лишним весом. Герой выглядит настоящим толстяком, поэтому Ефремов каждый съемочный день начинал в кресле гримеров. Специалисты старательно превращали его в совершенно другого человека, изменяя и фигуру, и лицо.
При этом, как отмечает сам Ефремов, ему не пришлось лично набирать вес, его фигура на самом деле осталась неизменной. Лишь с помощью профессионального грима он смог так сильно измениться.
«Как Ефремова загримировали! Толстячок, не сразу поняла, кто это», «Ефремов совсем на себя не похож, поразительно», — пишут первые зрители нового сезона.